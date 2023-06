Maxi rissa a Sampierdarena, quattro arresti

È di quattro arresti il bilancio di una maxi rissa, andata in scena nella serata di domenica 18 giugno 2023 a Sampierdarena. Le volanti della polizia sono intervenute intorno alle 22.45 in seguito alla segnalazione di alcune decine di persone, che si fronteggiavano in strada.

I poliziotti, una volta arrivati all'incrocio tra via Sampierdarena e via Canzio però non hanno trovato nessuno. Da lì sono iniziate le ricerche finché un grosso gruppo è apparso in via Canzio con l'intenzione di raggiungere gli altri per dare vita a uno scontro.

Gli agenti, in collaborazione con i carabinieri, intervenuti a dare man forte, si sono posti tra i due gruppi per evitare che venissero in contatto. Alcuni hanno tentato di colpire i poliziotti con cocci di bottiglie, ma per fortuna non si registrano feriti.

I quattro, tre uomini e una donna, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.