Sampierdarena, parapetto pericoloso in via G.B. Monti

Fabrizio Maranini, presidente della seconda commissione del Municipio II Centro Ovest ha segnalato la situazione di una ringhiera parapetto amalorata dalla ruggine e a tratti addirittura priva delle colonne indispensabili al sostegno strutturale in via G. B. Monti a Sampierdarena.

«Come si vede dalle foto la stessa - ha spiegato Maranini - é pericolosa per la sua eventuale caduta nel tratto sottostante della via e, nel caso non dovesse reggere il peso, per i pedoni che dovessero appoggiarvisi».

Dal poco nastro di segnalazione rimasto appeso si evince che la situazione è gia a conoscenza della Polizia Municipale: «Urge quindi l'intervento dell'area Tecnica - spiega ancora Maranini - alla quale chiedo a quando risale la precedente segnalazione e se siano gia in corso procedure per la risoluzione del problema».