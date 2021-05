Abbandona rifiuti ingombranti in strada, poi aggredisce i poliziotti

Nella serata di giovedì 27 maggio 2021 la polizia ha denunciato, in corso Magellano a Sampierdarena, un 34enne di origini senegalesi per resistenza a pubblico ufficiale.

È stato un operatore delle volanti dell’Upg, libero dal servizio, a compiere l’intervento dopo che ha notato, camminando lungo corso Magellano, un grosso cumulo di rifiuti ingombranti, tra cui parti di armadio, reti da letto, specchi e altro, abbandonati nei pressi di una pizzeria. Dal titolare dell’esercizio e da altre persone presenti, ha appreso che, poco prima, un uomo con un carrellino aveva scaricato i mobili lungo la strada.

Mentre stava contattando la Polizia Locale e l’Amiu, per quanto di loro competenza, il poliziotto ha visto arrivare il 34enne che è stato riconosciuto come l’autore del gesto e lo ha trattenuto. Alla richiesta di esibire un documento d’identità da parte degli operatori della Locale, ha reagito con violenza, rivolgendosi con fare minaccioso nei confronti del poliziotto che lo ha bloccato e condotto in Questura con l’ausilio di una volante. L’uomo è stato denunciato per resistenza e per tutti gli altri illeciti procederà la Polizia Locale.