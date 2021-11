Prenota camera in hotel ma è ricercato per lesioni e violenza: arrestato

La polizia di stato ha tratto in arresto, su ordine di esecuzione di carcerazione emesso dal tribunale di Genova, un 55enne algerino colpevole di lesioni aggravate e violenza privata.

Ieri sera la sala operativa ha inviato una pattuglia in un hotel di Sampierdarena dopo che il sistema di registrazione accessi negli alloggi aveva segnalato un allarme.



All’arrivo degli agenti il fuggittivo non era in camera ma trattandosi di una persona conosciuta, lo hanno trovato a casa sua dove è stato arrestato e portato in carcere.Dovrà scontare 2 anni ed 1 mese di reclusione.