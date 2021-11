Prenota camera in albergo, ma è ricercato: arrestato

Era ricercato e doveva scontare due anni di carcere per lesioni aggravate e violenza privata, è stato rintracciato e poi arrestato grazie al sistema che registra gli accessi nelle strutture alloggiative.

A finire in carcere un 55enne di origini algerine che aveva prenotato una stanza in un albergo di Sampierdarena. La sala operativa ha ricevuto il segnale di allerta e ha mandato subito una pattuglia in via Sampierdarena, intorno alle ore 21 di martedì 2 novembre 2021.

All’arrivo degli agenti il ricercato non era più all'interno dell'hotel, ma trattandosi di una persona conosciuta, i poliziotti si sono recati presso il luogo di residenza dove è stato rintracciato e portato in carcere. Dovrà scontare due anni e un mese di reclusione.