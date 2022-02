Prende una camera in albergo, ma è ricercata e trova la polizia

Era ricercata e doveva scontare una pena di due anni, due mesi e undici giorni, ha preso alloggio in un albergo di via Cantore a Sampierdarena ed è stata arrestata.

Protagonista della vicenda una donna di 58 anni, poco prima delle 7 del mattino in questura è arrivato un 'alert alloggiati' a suo carico e i poliziotti si sono precipitati in via Cantore.

La donna era in hotel, è stata arrestata e portata nel carcere di Pontedecimo. Era pluripregiudicata per reati inerenti il patrimonio e gli stupefacenti.