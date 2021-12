Dopo i lavori, via Buranello riaperta al transito

É stata riaperta questa mattina, mercoledì 29 dicembre, dopo quasi una settimana, via Buranello a Sampierdarena.

La strada era stata chiusa giovedì scorso a causa della scoperta di un vuoto sotto l'asfalto che ha fatto scattare l'allarme per il rischio del cedimento della carreggiata. I lavori avevano costretto a programmare una deviazione per gli autobus di linea in transito per la via.

La fine dei lavori era prevista entro fine anno e la scadenza è stata rispettata. In questi giorni si attende anche la riapertura di via Balbi, chiusa al traffico dal 3 dicembre scorso per un altro cedimento del manto stradale.