Tenta di rapinare un corriere e lo ferisce con due coltellate

Due coltellate sul lavoro. È quanto ha rimediato un corriere, che giovedì 6 giugno intorno all'ora di pranzo stava facendo le consegne a Sampierdarena.

L'uomo è stato avvicinato da un malvivente, che lo ha minacciato con un coltello con l'intento di rapinarlo. Alla reazione della vittima, l'aggressore lo ha colpito con due fendenti a un dito e a una gamba, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute, oltre alla polizia, l'automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena. Il ferito è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Nel frattempo gli agenti hanno avviato le indagini per tentare di ricostruire la vicenda e identificare l'autore della rapina. Un contributo in tal senso potrebbe arrivare dall'analisi delle telecamere di sorveglianza, posizionate in zona.

Sul posto è intervenuta anche la scientifica nella speranza di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.