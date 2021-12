Picchiati e rapinati in via Cantore, aiutati da un tassista

Dopo una serata trascorsa al pub, ieri sera, giovedì 30 dicembre, due giovani sudamericani sono stati aggrediti in strada alle spalle da due coetanei che si trovavano nello stesso locale.

Erano sotto i portici di via Cantore quando sono stati presi alle spalle e trattenuti per il collo. I banditi gli hanno svuotato le tasche ricavando solo qualche euro e due telefoni cellulari.

Rilasciati, le due vittime hanno fermato un tassista per chiedergli di chiamare la polizia. Le volanti intervenute sul posto hanno ispezionato vie e traverse ma non hanno trovato, per ora, i ladri.