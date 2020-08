Ubriaca a metà pomeriggio, tenta di rapinare una donna

Alle 5 di pomeriggio era già in evidente stato d'ebbrezza alcolica, forse per questo ha avvicinato una signora seduta in piazza Modena a Sampierdarena ed ha cercato di strapparle il cellulare dalle mani.

La 36enne di origine marocchina, non riuscendo nell'intento, ha cominciato a colpire la vittima con calci e pugni, costringendola a rifugiarsi all'interno di un esercizio commerciale. All'arrivo della polizia, la 36enne ha tentato di colpire gli agenti per sfuggire al controllo.

La donna è stata denunciata dai poliziotti del commissariato Cornigliano per tentata rapina, lesioni, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza.