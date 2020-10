Rapina in un negozio di Sampierdarena, arrestata casalinga

Nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre 2020 in via Dino Col a Sampierdarena, una donna, mentre si trovava all'interno del punto vendita Aumai, ha tentato di asportare della merce esposta, ma è stata scoperta dalla commessa. Per guadagnarsi la via di fuga, la donna ha aggredito la dipendente del negozio, senza procurarle lesioni.

Bloccata dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena e dai colleghi dell'aliquota operativa, identificata in una casalinga genovese 53enne, è stata arrestata per rapina impropria.

Questa mattina è stata processata con rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita.