Allarme violenza sessuale in città: un'altra ragazzina aggredita in strada

Il maniaco l'ha aggredita alle spalle mentre rientrava a casa, ma l'adolescente è riuscita a reagire e a metterlo in fuga. L'episodio di tentata violenza è successo lunedì sera in via Reti a Sampierdarena e sul caso indagano gli investigatori del commissariato di Cornigliano.

La 12enne stava camminando da sola in strada quando è stata afferrata per un polso da un uomo sulla cinquantina, che l'ha strattonata nel tentativo di attirarla a sé. Lei ha reagito mordendolo e graffiandolo finché l'aggressore non ha mollato la presa ed è scappato. A quel punto la giovane ha chiesto aiuto a una passante che ha chiamato il 112.

I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina. La scorsa settimana un altro tentativo di violenza sessuale è avvenuto nei giardini Mario Ginocchio di Sestri Ponente e anche in quel caso la vittima è riuscita a mettere in fuga l'aggressore con una ginocchiata. L'indagine della polizia sta mettendo a confronto anche altre due aggressioni avvenute all'inzio dell'anno a Pegli. In tutti i casi coincide l'età delle vittime, l'identikit del maniaco (italiano, sui 50 anni e di corporatura massiccia) e il fatto che sia stato picchiato e allontanato dalle ragazze.