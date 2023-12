Maltratta la compagna e la manda all'ospedale: intervento dei carabinieri

Violenza e minacce alla compagna che terrorizzata, ha chiamato le forze dell'ordine chiedendo aiuto. I carabinieri si sono precipitati a Sampierdarena e sono entrati in casa, al culmine della lite.

L'uomo, un 37enne originario dell'Ecuador, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa per reiterati comportamenti vessatori nei confronti della donna.

La vittima delle violenze, una 24enne originaria della Bulgaria, è stata invece soccorsa da un'ambulanza e portata all'ospedale Villa Scassi per accertamenti.

