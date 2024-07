Picchia la convivente e le ruba collanina d'oro e oltre 2mila euro

Prima ha picchiato la convivente, poi le ha rubato una collanina d'oro e 2.100 euro. Protagonista dell'episodio, avvenuto sabato scorso a Sampierdarena nella notte, un 27enne che è stato arrestato dalla polizia per rapina.

A chiamare le forze dell'ordine è stata una parente della donna picchiata e derubata. Ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e ha chiesto aiuto spiegando che c'era stata una lite violenta. I poliziotti si sono presentati a casa e hanno trovato l'appartamento a soqquadro, una donna con i segni evidenti delle percosse subite e l'uomo.

I due sono stati separati. La ragazza ha raccontato che il convivente, al culmine di una lite, l'aveva picchiata per poi rubarle la collanina e la somma di denaro che teneva nel portafoglio. Dopo aver accertato che la giovane fosse trasportata in ospedale per ricevere adeguate cure mediche, i poliziotti hanno controllato il 27enne trovandolo in possesso del monile rubato e della somma prelevata indebitamente, riconsegnata alla legittima proprietaria. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

