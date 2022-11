Sampierdarena, iniziati i lavori di riqualificazione di piazzetta dei Minolli: il progetto

Sono partiti a Sampierdarena i lavori di riqualificazione di piazzetta dei Minolli e il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi ha presentato il progetto.

"È provvisorio e potrebbe ancora subire delle modifiche - spiega - è quello che abbiamo concordato con il Comune. Durante i mesi ci sono stati decine di sopralluoghi e solleciti, ultimo dei quali venti giorni fa con l'assessore Avvenente, il personale di Aster e la mobilità, finalmente i lavori sono partiti e li seguiremo passo passo affinché vengano portati a termine e siano soddisfacenti".

"Come detto in precedenza nella zona di Ponente è già in corso il riordino con inserimento di alberi, per la zona di Levante, invece, si devono superare alcune criticità, come ad esempio la presenza di una cabina Enel che al momento non si può spostare. Come si può vedere dal progetto è prevista a Levante un'area verde con panchine, giochi per bambini e molto altro. Il giardino sarà chiuso in orario notturno come avviene per altri parchi e giardini. Sono certo il progetto verra accolto con favore dai più, non è stato facile ma finalmente ci siamo".