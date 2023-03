Sampierdarena, la storica pasticceria Quaglia: "Senza rinnovo affitto dovremo andare via dopo 70 anni"

È una presenza fissa in via Cantore da settant'anni, con i suoi dolci acquistati da generazioni di genovesi: la pasticceria Quaglia però, storico negozio di Sampierdarena, rischia di abbassare per sempre le serrande nella strada sotto i portici per trasferirsi altrove. Magari in un altro quartiere, nonostante nei giorni scorsi sia stato annunciato un bando del Comune per l'apertura di nuove attività proprio a Sampierdarena, con contributi fino a mille euro al mese.

La questione è tra privati e riguarda la disdetta del contratto di locazione per metà dei locali della pasticceria unita alla revoca dell'occupazione del suolo per il dehors esterno che ha consentito alle attività di sopravvivere negli anni difficili della pandemia. Le parti sono in causa e i giudici comunicheranno la loro decisione a fine marzo, ma Giorgia Musumarra, titolare della pasticceria da oltre 12 anni che negli ultimi tempi - nonostante le criticità del covid - si è ingrandita ampliando anche lo staff, la vede come una sconfitta per la sua attività, portata avanti in una delegazione non facile.

"Siamo un punto di riferimento per il quartiere da settant'anni - spiega Musumarra a GenovaToday - e nel nostro piccolo svolgiamo una funzione di aggregazione sociale sana, spesso punto di ritrovo per famiglie con bambini. Non vendiamo alcol, chiudiamo alle 20, non siamo morosi e paghiamo regolarmente l'affitto, il nostro dehors non impedisce l'accesso al portone accanto al negozio, dunque proprio non so spiegarmi il perché di questa decisione. Darà fastidio il viavai dei clienti? Certo, qualche volta c'è chi ha storto il naso vedendo auto parcheggiare in seconda fila all'altezza della pasticceria e del supermercato vicino, ma è una questione relativa alla viabilità e alla polizia locale, noi non possiamo farci niente. Sono proprio demoralizzata, aspettiamo il pronunciamento della giustizia il 30 marzo".

Per quanto riguarda i locali interni, la decisione riguarda quelli che ospitano metà della pasticceria: "Eravamo riusciti a espanderci con estremo sforzo nonostante il covid, non possiamo tornare indietro. Oggi ho otto collaboratori tutti under 40, li sto formando e ci stanno mettendo cuore e impegno, non posso mandarli a casa, mi sento responsabile anche per loro. Se non troveremo altra soluzione, sarò costretta a pensare di trasferire l'attività".

La titolare dell'attività si è sfogata in un post su Facebook che è stato condiviso decine di volte, incassando la solidarietà di cittadini e altri commercianti, ed è stata contattata in mattinata anche dall'assessora al Commercio Paola Bordilli per parlare della questione e cercare una soluzione.