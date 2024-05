Guasto a Sampierdarena, un'altra giornata senza acqua

Non sono finiti i disagi in alcune vie di Sampierdarena per un guasto di un grosso tubo che già venerdì 3 maggio 2024 aveva lasciato i residenti senza acqua. Iren ha comunicato che, per consentire la riparazione definitiva in via Dottesio, dovrà essere sospesa l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16 di lunedì 6 maggio 2024 nelle seguenti vie:

Via Dottesio

Via Nicolò d’Aste

Parte di Via Cantore

Zone limitrofe

