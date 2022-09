Irregolarità in un negozio di Sampierdarena, duemila euro di multa

I carabinieri della compagnia di Sampierdarena, coadiuvati dal personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno denunciato in stato di libertà un 49enne ecuadoriano, titolare di esercizio commerciale in via Buranello.

L'uomo è stato sanzionato per la violazione di alcune normative, nello specifico per la 'mancata elaborazione della valutazione dei rischi e della formazione dei propri dipendenti'.

Il controllo è avvenuto nell'ambito di un servizio coordinato ad 'alto impatto'. Nella circostanza sono state contestate sanzioni pecuniarie per un totale di duemila euro.