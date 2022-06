Donna trovata morta in casa, ipotesi omicidio

Una donna di 49 anni, romena, è stata trovata morta nella propria abitazione al civico 3 di via Carlo Orgiero, una traversa di via Walter Fillak, a Sampierdarena. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione non è escluso possa trattarsi di un omicidio, indaga la polizia.

Nell'appartamento, all'arrivo delle forze dell'ordine, erano presenti anche il marito e un'altra persona, una coinquilina della coppia. Sul posto il dirigente della squadra mobile della questura di Genova con il dirigente Stefano Signoretti e la pm Gabriella Marino, che ha disposto l’autopsia sul cadavere.

Gli agenti stanno interrogando i parenti e i conoscenti della vittima, mentre la polizia scientifica sta raccogliendo gli elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il marito della donna trovata morta e la coinquilina sono stati portati in questura per essere interrogati.

In via Orgiero è intervenuta anche la Croce Gialla soccorso animali per portare via gli animali domestici della coppia: un cane pitbull, due gatti e un criceto che sono stati trasferiti e affidati in custodia al canile municipale Monte Contessa.