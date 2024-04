Merci pericolose sulla ferrovia a Sampierdarena, ancora mancano le delucidazioni richieste

In occasione della seduta di consiglio regionale di martedì 2 aprile 2024 Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se in questo momento la sosta e il transito di merci pericolose sulla ferrovia nel parco Fuori Mura avviene in sicurezza per gli operatori del porto e per la popolazione in generale.

Il consigliere ha rilevato che la sosta, le operazioni di manovra per la composizione dei treni con merci pericolose e il loro transito avvengono in un'area, che si vicina ad abitazioni e a una strada ad alta intensità di traffico.

L'assessore allo sviluppo economico, Alessio Piana, ha spiegato di non essere ancora in possesso di elementi tecnici per dare riscontro in quanto non sono ancora giunte le delucidazioni richieste agli organi competenti cioè Rfi e Autorità portuale, ma ha assicurato un tempestivo aggiornamento.