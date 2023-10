Madre e figlio aggrediti con una bottiglia di vetro

Madre e figlio sono rimasti vittima di un'aggressione tra le mura domestiche e sono stati portati entrambi in ospedale. È successo poco prima delle 23 di domenica 1 ottobre 2023 in via Walter Fillak a Sampierdarena.

La donna è riuscita a prendere il telefono e chiamare il 112. Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4, un'ambulanza della Croce Oro e un'altra della Volontari del soccorso della Fiumara, oltre alla polizia.

La donna è stata colpita con una bottiglia di vetro, i cui cocci hanno ferito anche il figlio alla testa, al collo, a un braccio e una gamba. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Indagini in corso per chiarire i contorni della vicenda.

Notizia in aggiornamento.