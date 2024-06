Spazzatura sul bancone e invasione di scarafaggi: chiuso (di nuovo) un locale etnico

Controlli della polizia, nel pomeriggio di venerdì 7 giugno 2024, a Sampierdarena, un servizio finalizzato al contrasto della microcriminalità in risposta agli esposti di cittadini e comitati. Hanno partecipato gli agenti del commissariato di Cornigliano insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine Liguria e della divisione polizia amministrativa e sociale, ma anche personale di Asl 3.

In piazza Vittorio Veneto è stato controllato un locale di cibi etnici, in passato sanzionato per scarse condizioni igieniche: a novembre era scattata una sospensione della licenza, a marzo invece una multa. La situazione è tornata nuovamente a essere problematica, poliziotti e Asl hanno riscontrato inadempienze amministrative, ma anche gravi problemi di pulizia con sporcizia dilagante, numerosi sacchi della spazzatura abbandonati sui banconi, attrezzatura sporca, alimenti malconservati, e numerosi scarafaggi trovati all’interno dei locali. È così scattata la chiusura immediata del negozio, con sanzione penale e sequestro degli alimenti. Il titolare della licenza è stato sanzionato complessivamente per oltre seimila euro.

Nel corso dei controlli la polizia si è concentrata sulla zona dei giardini Ansaldo di via Fiumara e poi tra via Dondero, via Avio e piazza Vittorio Veneto teatro, lunedì scorso, di una violenta rissa. Nell’occasione erano intervenute le volanti che avevano identificato due giovani, rispettivamente di 26 e 17 anni, entrambi feriti ed entrambi sedicenti vittime di tentata rapina a opera di ignoti. In realtà, a seguito dell’attività investigativa dei poliziotti di Cornigliano, è stato appurato che i due sono stati protagonisti di una violenta zuffa a cui hanno partecipato circa 15 persone. Per questo motivo sono stati entrambi segnalati per il reato di rissa.

