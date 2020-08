Sul bus, invita 17enne a mettere meglio la mascherina: in risposta riceve uno schiaffo

A bordo di un autobus, sono stati invitati da una passeggera a indossare in modo corretto le mascherine e, in tutta risposta, la giovane ha tirato uno schiaffo alla donna. È successo poco prima delle 11 di venerdì 31 luglio 2020 in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

Con gli agenti intervenuti, la ragazza non ha tenuto un comportamento migliore, insultandoli con frasi offensive, mentre l'amico si poneva in sua difesa.

I due, una 17enne genovese e un 29enne camerunense, sono stati denunciati dai poliziotti per essersi rifiutati di fornire le generalità e la ragazza anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Sono stati entrambi sanzionati per l'inosservanza delle misure anti covid.