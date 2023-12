Sampierdarena pericolosa. Colnaghi dopo lo sfogo di una residente: "Denunciate, non scrivete su Facebook"

Nelle ultime ore è diventata virale sui social la lettera-sfogo scritta da una genovese di 25 anni residente a Sampierdarena. Una vera e propria denuncia, su Facebook, in cui si parla di degrado nel quartiere, di popolazione abbandonata, di paura a uscire alla sera, sporcizia, violenza e scippi. Un atto di accusa verso il Comune che, secondo la donna, non fa nulla per migliorare la situazione. Sul tema è intervenuto il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, che, con un lungo post sulla propria pagina Facebook ha voluto chiarire alcuni punti.

"Sarebbe tanto semplice per me cavalcare il dissenso causato in questo periodo dalla scarsa attenzione che il Comune pone in termini di sicurezza e non solo nei riguardi di Sampierdarena - scrive Colnaghi - ma non riesco a buttare m...a sul quartiere che amo ingigantendo le cose e causando ulteriore degrado mediatico. Non tollero quando giro per la città e vedo gente che storce il naso quando sente che vieni da qua, gente che disdice degli appuntamenti, che tira dritto perché sul social di turno hanno letto che forse, pare, uno che passava. Non nego i problemi - prosegue il presidente del Municipio Centro Ovest -, faccio incontri con tutte le forze dell'ordine, sento spesso i loro rappresentati, che ringrazio, come ringrazio tutti i ragazzi che lavorano sodo sul campo, chiedo la veridicità delle notizie (spesso false o mal riportate), i dati delle denunce, faccio segnalazioni ogni giorno, ho incontrato il prefetto, il questore, il direttore della Fiumara e scrivo molto spesso all assessore alla sicurezza e a quello al commercio per i locali problematici, ci metto la faccia e il cuore, perché vivo qua con tutta la mia famiglia".

Colnaghi invita i cittadini a rivolgersi sempre alle forze dell'ordine: "Avete segnalazioni? Ci sono zone di spaccio? Vedete qualcuno che fa cose illecite? Denunciate. Venite da me, scrivetemi, ma soprattutto - ribadisce - denunciate, non scrivete su Facebook, perché la vita non è questa. Mi trovo a segnalare delle zone e mi sento dire che non hanno alcuna denuncia in quelle aree e così mi rendete ancora più impotente. È tutto il giorno che penso a cosa posso fare, perché la situazione sta indubbiamente peggiorando a causa del passaggio di alcuni ladruncoli e spacciatori (questo mormora il quartiere che vive e di cui mi fido) e farò tutto il possibile, andrò a bussare ancora alla porta di chi decide come dislocare le forze in campo. Soprattutto a chi manda le nostre pattuglie nel centro storico e in altre zone ritenute più interessanti. Perché la volontà politica di aiutarci veramente - sostiene Colnaghi - manca da tempo ed è evidente a tutti, pensano a fare nuovi inceneritori mentre il mondo va nella direzione esattamente opposta e lo dichiarano anche in pompa magna, ma ricordate bene che le risse, lo spaccio, i ladruncoli, sono ovunque. Solo che piace tirarci sempre in mezzo o mettere una bella foto di Largo Gozzano, anche se il reato è stato commesso a Sturla o altrove. E poi ci sarebbero le leggi nazionali da modificare, perché altrimenti si effettuano gli arresti e il giorno dopo le stesse persone si ritrovano in piazza a ridere di quanto successo".

E poi la conclusione: "Io sono fiero del mio quartiere. Lo sono sempre stato, non solo per le 'vasche' o il gelato di Castello o per Boeri o perché c'è nata la Samp, ma ero fiero anche quando c'erano i tossicodipendenti, anche quando in Lungomare Canepa la sera era un delirio, quando mi hanno rubato la Uno 45 nera in via Sampierdarena che mi ero comprato con i primi soldi e a chi parla male di noi o storce il naso dovete dire che devono portare rispetto perché viviamo in un museo a cielo aperto, che alzino gli occhi e guardino i palazzi di via Cantore, Villa Scassi, le torri, la Lanterna, i quadri dei grandi pittori sampierdarenesi, che consumino colazioni in una delle nostre pasticcerie storiche, vadano ad ammirare la cultura al centro civico e tutte le attività amorevoli che lì vengono svolte gratuitamente, passino una serata nel nostro meraviglioso Teatro, mangino lo gnocco fritto da Andrea e magari si facciano un giro nelle nostre scuole e guardino in faccia i nostri bimbi, perché sono loro il nostro futuro e sono la cosa più bella che abbiamo e il motivo per cui non molleremo mai. Sampierdarena è questo e molto altro - sottolinea il presidente Colnaggi - non è un borseggiatore che scende dal treno e passa di qua a fare il suo reato e mi dispiace di cuore per chi viene scippato o per la ragazza che sfoga la sua giusta frustrazione su Facebook, ma cerchiamo di risolvere insieme la cosa, abbiamo un posto meraviglioso da vivere proteggiamolo".