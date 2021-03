Party dietro la serranda chiusa, la musica ad alto volume tradisce il latitante

I poliziotti sono intervenuti nella notte a Sampierdarena, in via Giovanetti: arrestati tre uomini, tra cui uno ricercato da tempo

Hanno organizzato un party in un fondo chiuso da una serranda, sparando musica ad alto volume e attirando l’attenzione di una volante della polizia che li ha scoperti e arrestati.

Tra loro, tutti cittadini originari dell’Ecuador di 29 anni, anche un latitante che avrebbe dovuto scontare una condanna a tre anni di carcere. È successo a Sampierdarena, in via Giovanetti: quando i poliziotti hanno bussato alla serranda ad aprire sono arrivati i due amici, che hanno provato a fermare gli agenti per impedire loro di raggiungerlo.

L’uomo è stato comunque raggiunto e identificato, ed è emerso a suo carico l’ordine di carcerazione. Gli agenti hanno quindi comunicato sia a lui sia ai due amici che sarebbero dovuti andare in questura, questi ultimi per violazione delle norme anti covid e perché uno di loro era senza documenti. A quel punto i due hanno nuovamente dato in escandescenze colpendoli con calci e spintoni e provando a chiuderli dentro al locale abbassando la serranda.

Portati ala fine in questura, in mattinata sono stati processati per direttissima.