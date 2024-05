Insultano i carabinieri e tentano di svignarsela, denunciati

Due algerini e un domenicano, rispettivamente di 34 e 18 anni, con precedenti di polizia, durante un controllo in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, hanno proferito frasi oltraggiose nei confronti dei carabinieri per poi darsi alla fuga per evitare di fornire le proprie generalità.

In breve tempo sono stati identificati e denunciati per oltraggio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Episodi del genere sono piuttosto frequenti: gli ultimi due risalgono a pochi giorni fa quando padre e figlia sono stati arrestati e un 23enne denunciato per avere fatto un gestaccio alla polizia.