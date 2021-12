Non si ferma all'alt della polizia locale: inseguimento spericolato in via Fillak

Stavano per scoccare le 3 di notte quando gli agenti della polizia locale, impegnati in un posto di blocco a Sampierdarena, hanno notato un'auto avvicinarsi, rallentare e poi cambiare improvvisamente direzione.

Alla vista degli agenti in largo Jurse, infatti, l'uomo a bordo della macchina ha fatto inversione di marcia e ha spinto sull'acceleratore per darsi alla fuga. Le due pattuglie dell'unità territoriale si sono allora messe all'inseguimento del veicolo e dopo alcuni chilometri lo hanno bloccato in via Fillak.

Per l'autista, che è stato trovato ubriaco al volante in seguito ad alcol test, è scattato il ritiro della patente, la denunica e il sequestro dell'auto.