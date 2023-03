Precipita da tre metri, gravissimo operaio edile

È grave l'operaio che questa mattina ha avuto un incidente sul lavoro a Sampierdarena.

Il 41enne stava lavorando in via Balbi Piovera e per cause ancora da accertare ha perso l'equilibrio e fatto un volo di tre metri.

Erano le 8.30 circa quando l'uomo è precipitato e, in seguito allo schianto al suolo, ha perso coscienza. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Fiumara e l’auto medica Golf 4 che hanno trasportato il ferito intubato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sono in corso i rilievi dei carabinieri e della Psal per stabilire la dinamica dell’incidente: al momento non è ancora chiaro se sia caduto da un ponteggio o un altra struttura del cantiere.