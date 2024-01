Incendio bus, alta colonna di fumo visibile dalla città

Alta colonna di fumo visibile da diversi punti della città questa mattina, martedì 30 gennaio, a Sampierdarena per un bus in fiamme.



Il mezzo della linea 59 di Amt è andato completamente in fiamme mentre transitava sulle alture poco dopo le 8 in via Baden Powell.

Questo incidente ha causato preoccupazioni tra i residenti e oltre, a causa della grande colonna di fumo nero visibile da diverse distanze.

"Il problema non è l'azienda, il problema sono alcuni dirigenti che fanno scelte decisamente sbagliate visti i risultati - commenta Roberto Piccardo segretario regionale Ugl - Vedi il disastro della bigliettazione, chi fa danni viene premiato tra i capi, invece per operai, autisti, verificatori la no. La domanda disciplina aziendale è implacabile, pagano sempre gli stessi,chi fa i salti mortali per fare il servizio".