Auto in fiamme esplodono nella notte

Ancora fiamme, ancora due incendi auto. I roghi si sono sviluppati nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio. Hanno interessato due differenti quartieri: Sampierdarena e Certosa. In entrambi i casi sono intervenuti sia i vigili del fuoco, sia Ia polizia locale.

Prima l'incendio in corso Belvedere alle 23.30, poi a mezzanotte e mezza i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo che ha interessato un veicolo posteggiato vicino alla Radura della Memoria sotto il viadotto San Giorgio. Contenuti i danni che non si sono estesi alle auto vicine o ai palazzi.

I pompieri hanno spento gli incendi e messo in sicurezza le zone interessate. In entrambi i casi indagano le forze dell'ordine, per cercare di risalire alle cause dei due incendi e comprendere se si tratti di dolo o meno.