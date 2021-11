Accende un braciere nella notte di Halloween: intera famiglia finisce all'ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte di Halloween in via Sampierdarena dove una famiglia è finita intossicata da monossido di carbonio dopo aver acceso un fuoco in casa.

Ancora sconosciute le motivazioni dei genitori che li avrebbero spinti ad accendere un braciere, forse per scaldarsi oppure per i festeggiamenti del 31 ottobre. Fatto sta che il fuoco non è stao spento correttamente e nel sonno papà, mamma e una bambina di 8 anni hanno iniziato a sentirsi male.

Chiamati i soccorsi, i genitori sono stati ricoverati in codice giallo al San Martino, la bimba al Gaslini. Fortunatamente, non sarebbero gravi.