Sampierdarena: triplo furto con strappo nella notte: collanina e smartphone

Triplo furto con strappo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 nel quartiere di Sampierdarena.

Il primo episodio è avvenuto in via Molteni nella tarda serata di sabato, un 50enne originario del Marocco ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato da due stranieri, probabilmente dell'est Europa, che gli hanno strappato il telefono cellulare e si sono poi dileguati nelle vie limitrofe. Sono in corso le indagini per l'identificazione dei due ladri.

Il secondo episodio è avvenuto invece in una discoteca. Anche in questo caso è intervenuta la polizia che ha arrestato un ragazzo di 20 anni originario dell'Ecuador per aver strappato dal collo a un connazionale una collanina d'oro. Alla vista degli uomini in divisa il giovane ha reagito con violenza scagliandosi contro gli agenti, alla fine è stato bloccato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto con strappo.

Terzo episodio, denunciato alle 4 del mattino di domenica, in via Avio: un 60enne ha raccontato alla polizia di essere stato rapinato da due ragazzini di 15 anni, scappati via dopo avergli portato via il cellulare. Anche in questo caso sono in corso le indagini

Nella notte, sempre a Sampierdarena, gli agenti sono intervenuti anche in via Cantore per un furto in appartamento (a questo link l'articolo). A Pegli, invece, un 22enne è stato rapinato e ferito da quattro persone armate di coltello, a bordo di un bus (a questo link l'articolo).