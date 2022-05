Ruba il furgone di una ditta e scappa, inseguito dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un 56enne bosniaco, gravato da numerosi pregiudizi di polizia.

L'uomo, nel corso della mattina di martedì 3 maggio 2022, ha asportando un furgone dall'interno del piazzale di una ditta, situata in via Remo Scappini, dandosi poi alla fuga.

Poco più tardi i militari hanno rintracciato il mezzo mentre transitava in via Bruzzo a Bolzaneto a forte velocità e gli hanno intimato l'alt, ma il conducente ha proseguito la marcia, per poi venire bloccato poco dopo in via Morasso dopo un breve inseguimento.