"Sono un vecchio amico", pacca sulla spalla e la catenina d'oro sparisce

Una 'pacca' sulla spalla per un saluto a un 'vecchio amico', poi lo strappo della catenina d'oro dal collo, il passaggio di mano a un complice che scappa con la refurtiva e poi la fuga. Con questo 'modus operandi' una coppia di ladri ha derubato un uomo in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena. Non è la prima volta, già a metà maggio si era verificato uno scippo simile, proprio questa zona è stata oggetto di attenzione anche in consiglio comunale, l'assessore alla sicurezza Gambino aveva fornito alcuni dati e spiegato che erano aumentati i passaggi delle forze dell'ordine.

Questa volta lo scippo è avvenuto al calare della sera di mercoledì 19 giugno 2024 e sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti dell'Upg e Sp, che hanno arrestato un 29enne senza fissa dimora per furto con strappo in concorso con un complice, rimasto ignoto. Il ladro ha anche reagito con violenza e si è cosi guadagnato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima del furto ha chiamato le forze dell'ordine e ha raccontato quanto successo, ha fornito una descrizione dei ladri e ha indicato uno dei due, seduto su una panchina poco lontano. Gli agenti si sono avvicinati e hanno visto a terra, a pochi centimetri dall’uomo, la collanina d’oro appena rubata, recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

Alla richiesta di svuotare il contenuto delle tasche e del borsello, il 29enne ha cominciato a innervosirsi fino a opporsi con violenza al controllo con spintoni. Riportato alla calma, è stato arrestato e portato in questura per l’identificazione. Sarà giudicato per direttissima.

