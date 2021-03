Agli arresti domiciliari, esce durante il coprifuoco per rubare nelle auto

L’uomo, 41 anni, è stato sorpreso dai carabinieri in via Dino Col

Avrebbero dovuto restare in casa, agli arresti domiciliari, per una precedente condanna per furto, ma ha deciso di uscire - violando il coprifuoco - per mettere a segno qualche colpo sulle auto posteggiate.

I carabinieri lo hanno scoperto in via Dino Col la scorsa notte, un 41enne notato nell’abitacolo di un’auto parcheggiata mentre frugava nel cruscotto. Fermato e perquisito, aveva con sé cacciavite, coltello e grimaldello.

Dopo avere accertato che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari, è stato arrestato per tentato furto aggravato, evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.