Finestrini spaccati all'auto del dentista: furto da 2mila euro

Amara sorpresa per un medico genovese che aveva posteggiato l'automobile in via Storace a Sampierdarena, la strada che collega via Carlo Rolando con via Paolo Reti.

Nella giornata di giovedì 25 aprile ha trovato il veicolo con i finestrini spaccati e i ladri avevano rubato dall'abitacolo materiale odontoiatrico per un valore complessivo di circa duemila euro.

Il dentista ha chiamato le forze dell'ordine, la polizia ha così raccolto la denuncia e avviato gli accertamenti per individuare il responsabile del furto.

