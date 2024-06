Lascia la fidanzata in auto per prendere un kebab, torna e la stanno derubando

Aggredito per aver difeso la propria fidanzata da un tentato borseggio. È successo poco dopo la mezzanotte di venerdì 7 giugno 2024 in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

Il giovane era sceso dall'auto per prendere un panino con il kebab, lasciando la fidanzata a bordo ad attenderlo. Quest'ultima però è stata avvicinata da due malviventi, che, nel tentativo di distrarla per poter così afferrare la borsa, le hanno detto che aveva un pneumatico a terra.

Quando la ragazza è scesa dall'auto, i due sono entrati in azione. Ma in quel momento il fidanzato della vittima stava tornando verso l'auto e così ha sorpreso i due malviventi, intenti a derubare la ragazza. A quel punto ha tentato di fermarli, ma i due lo hanno spintonato per poi allontanarsi.

Alla coppia di malcapitati non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia, intervenuta poco dopo sul posto. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei due ragazzi e delle altre persone presenti nella speranza di riuscire a risalire agli autori del gesto.