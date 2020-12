Rubano sulle auto in sosta, poi tentano la fuga in quad

Tre giovani sono stati arrestati nella notte dopo avere rubato a bordo di alcune auto in sosta e avere tentato la fuga a bordo di un quad.

Tutto è successo in via Grossi, nel quartiere di Sampierdarena, la notte scorsa. A dare l’allarme un residente svegliato dal rumore di vetri infranti, che quando si è affacciato alla finestra ha visto due persone che stavano cercando di forzare le portiere delle auto parcheggiate mentre un terzo faceva da palo percorrendo la strada a bordo di un monopattino elettrico.

L’uomo ha subito chiamato la polizia, spiegando che i due stavano provando a mettere in moto un quad, presumibilmente per allontanarsi. I poliziotti delle Volanti si sono quindi diretti verso via Grossi, e una volta arrivati hanno li hanno visti mentre spingevano il messo. I tre hanno provato a fuggire, ma sono stati subito bloccati.

Il controllo ha portato alla luce un coltello, il mazzo di chiavi di un autocarro, un navigatore satellitare e due carica batteria da auto. Per tutti e tre è scattato l’arresto.