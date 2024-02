Superbonus, le finestre di un palazzo cadono in strada: danno da migliaia di euro

Intervento particolare per i vigili del fuoco nella notte. Diverse telefonate sono state girate in centrale per un ingombro in carreggiata a Sampierdarena.

Arrivata in via Fanti, la squadra si è trovata davanti gli infissi di un intero palazzo in ristrutturazione. Le finestre sono cadute dal cantiere in corso per i lavori del superbonus del caseggiato. Quasi inspiegabile come siano arrivate in strada, probabilmente si tratta di un errore in fase di deposito. E non sarebbe il primo inconveniente dovuto ai ritmi con cui questi lavori devono essere portati avanti.

I vigili del fuoco hanno tolto tutti i serramenti, liberato la viabilità e avvisato il capocantiere. Per lui un brutta sorpresa e un danno da migliaia di euro.