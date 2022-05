Ferito da una bottigliata al volto, in codice rosso all'ospedale

Un giovane è stato gravemente ferito dopo essere stato colpito al volto con una bottigliata. È successo a Sampierdarena alle 6:40 di sabato 7 maggio 2022, nei pressi di un locale tra vico Alberto di Bozzolo e via Pacinotti a Sampierdarena.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 per i soccorsi e il ragazzo, uno straniero, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita, ma potrebbe aver compromesso le funzionalità dell'occhio.

Sull'episodio indaga la polizia, quando gli agenti sono intervenuti con le volanti l'aggressore era fuggito.