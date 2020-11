Sampierdarena, ancora allarme vandalismo: feci sul citofono del portone

Dopo i finestrini rotti e i portoni danneggiati, un altro atto di vandalismo a Sampierdarena, dove i residenti di un palazzo si sono ritrovati il citofono ricoperto di escrementi.

La scoperta martedì mattina in via Sampierdarena: i residenti hanno informato le autorità di quanto accaduto, e sono in corso le indagini per accertare se il responsabile sia lo stesso degli altri atti vandalici compiuti nei giorni scorsi. La scorsa settimana, infatti, alcuni residenti del quartiere si erano ritrovati i finestrini delle auto infranti e i portoni di casa danneggiati, e persino un bar era stato preso di mira. E in un altro caso era stato colpito il muro della parrocchia di via della Cella, sempre con escrementi.

Il nuovo presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, aveva chiesto di potenziare i controlli della Locale, soprattutto nelle ore serali.

Gallery