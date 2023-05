Molesta i clienti di una farmacia e aggredisce i poliziotti: 29enne arrestato

"C'è un uomo che molesta i clienti". La richiesta di soccorso è arrivata da una farmacia in via Avio ieri mattina, martedì 9 maggio alle 10 circa, e alla chiamata hanno risposto i poliziotti del commissariato di Cornigliano.

Il violento però non ha voluto fornire le sue generalità costringendo gli operatori a portarlo in questura, ma nel tragitto ha dato in escandescenze in auto rompendo il divisorio della volante. Poi, ha colpito gli agenti alle braccia e ai fianchi provocandogli lividi ed escorazioni giudicate guaribili in 4 giorni.

Per calmarlo è stato necessario ricorrere allo spray al peperoncino, ma la sua furia non è cessata nemmeno in seguito all'effetto urticante e in questura l'uomo, identificato in un cittadino marocchino di 29 anni con precedenti di polizia. si è ferito tirando calci all'interno della celletta tanto da dover essere ricoverato al Galliera. Riportato in cella, dopo le cure, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, lesioni aggravate e danneggiamento.