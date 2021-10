False generalità ai carabinieri durante un controllo, doveva essere in carcere

I carabinieri hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni negozi di Sampierdarena. Hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo durante il quale ha fornito false generalità ai militari.

Accompagnato in caserma è stato sottoposto a verifiche più approfondite, grazie alle quali è emerso un ordine di carcerazione emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Genova. Il ragazzo, di origini romene, era stato infatti condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio commessi tra Genova e provincia.

L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Marassi dove dovrà scontare una pena di due anni di reclusione.