Evade dai domiciliari per andare dall'ex fidanzata, alla quale non poteva avvicinarsi

Intorno alle ore 19:15 di mercoledì 15 maggio 2024 i poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato un 30enne in via Cantore a Sampierdarena.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato notato dagli agenti mentre cercava di nascondersi dietro a una colonna al passaggio della volante ed è stato immediatamente fermato e controllato.

Il 30enne era sottoposto agli arresti domiciliari senza permesso di uscita in alcun orario e al divieto di avvicinamento nei confronti della ex fidanzata, che si trovava a meno di 100 metri dal luogo in cui è stato fermato. Gli agenti l'hanno arrestato e portato in questura in attesa del processo per direttissima. Nella stessa giornata i poliziotti hanno anche arrestato un 22enne sorpreso con 33 pezzi di crack in via Sampierdarena.

