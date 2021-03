Evade dai domiciliari per molestare le vicine

I poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato un genovese di 28 anni per evasione e l'hanno denunciato per violenza privata e atti persecutori.

Il giovane, ai domiciliari presso l'abitazione della madre a Sampierdarena, aveva cominciato da diverso tempo a tormentare le donne del condominio con agguati, telefonate e contatti fisici apparentemente casuali. In particolare aveva rivolto le proprie attenzioni su una giovanissima vicina di casa che, da circa un mese, viveva in uno stato di ansia persistente a causa delle molestie.

Nella mattinata di giovedì il 28enne ha atteso che uscisse di casa per afferrarla da dietro e trattenerla per i fianchi. Lei è riuscita fortunatamente a liberarsi per rientrare a casa dove ha trovato il conforto della famiglia che ha immediatamente contattato la Polizia.

Gli agenti dopo aver raccolto le testimonianze di diversi condomini, tutti concordi nel confermare le abituali uscite del 28enne dall'appartamento per tormentare le donne del caseggiato, lo hanno condotto in Questura dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima.