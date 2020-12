Spaccio di hashish e cocaina, una denuncia a Sampierdarena

Un genovese di 43 anni, con precedenti, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a spacciare droga in via Ghiglione a Sampierdarena.

L'uomo è stato fermato dai militari mentre cedeva dosi di hashish e cocaina in cambio di 50 euro a un altro genovese, segnalato in Prefettura come consumatore di sostenza stupefacenti.

In seguito i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del pusher, dove hanno trovato altre dosi di cocaina e hashish, materiale utile per il

confezionamento e denaro verosimilmente provento dell'attività di spaccio.