A Sampierdarena la droga si compra davanti al cimitero

Per incontrare i clienti aveva scelto un luogo all'insegna della sobrietà, dove in genere le persone hanno altro a cui pensare rispetto a quello che fanno gli altri intorno. Ma la sua attività non è passata inosservata e, dopo alcune segnalazioni, i carabinieri lo hanno arrestato.

A destare sospetto è stata la presenza di un uomo, che per diverse ore ogni giorno stazionava davanti al bar accanto al cimitero della Castagna sulle alture di Sampierdarena. Presenza, che è stata appunto segnalata ai militari della locale stazione.

Nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio 2024, all'ennesima segnalazione, i carabinieri si sono recati sul posto e hanno subito individuato il sospetto, che è stato fermato e perquisito. Il 55enne italiano è stato trovato in possesso di 1.500 euro, così si è deciso di procedere con una perquisizione domiciliare.

I militari si sono presentati quindi nell'abitazione, che l'uomo, senza precedenti e disoccupato, condivide con la madre, dove hanno trovato circa dieci chilogrammi di hashish. A quel punto il 55enne è stato arrestato.