In giro in orario proibito con la droga nei calzini, denunciati

Denunciati due pusher sorpresi poco prima delle 23 in piazza Montano a Sampierdarena

I poliziotti del commissariato Cornigliano hanno denunciato due pregiudicati di 27 e 32 anni (entrambi di origine nigeriana) per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due sono stati notati mentre stazionavano in piazza Montano poco prima delle ore 23 di mercoledì 28 aprile 2021 e sono stati fermati per un controllo, anche perché si trovavano in giro oltre l’orario consentito dalla normativa anti-covid.

Fin da subito i due hanno avuto un atteggiamento nervoso, in particolare il più giovane ha cercato di disfarsi di un oggetto nascondendolo all’interno del calzino. Immediatamente recuperato dagli agenti è risultato contenere otto involucri di marijuana per un peso di 9 grammi.

Anche nelle calze del connazionale sono stati rinvenuti due dosi della stessa sostanza. I poliziotti hanno anche sequestrato 95 euro in banconote di piccolo taglio.