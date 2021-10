Calci e pugni alle auto all'uscita dalla discoteca, 22enne incastrato dalle telecamere

Lite in discoteca e poi calci e pugni alle automobili posteggiate. È successo in vico Bozzolo a Sampierdarena lo scorso 2 ottobre, le indagini della Polizia Locale con la collaborazione tra l'unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera e il reparto Sicurezza urbana, ha portato alla denuncia di un 22enne originario dell'Ecuador.

Il giovane, uscendo probabilmente ubriaco in compagnia di un'amica diciottenne da un locale, ha cominciato a litigare e ha sfogato la propria aggressività su alcuni veicoli in sosta in via Degola e nelle strade vicine, sfondando a calci e pugni portiere, cofani e parabrezza.

A seguito della denuncia di uno dei proprietari delle auto, è cominciata la ricerca da parte degli agenti della Polizia locale che hanno acquisito i filmati delle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona riuscendo a ricostruire che i due avevano preso un bus in direzione centro. Le immagini delle telecamere del mezzo pubblico hanno permesso di individuare i due giovani: sono state infatti inviate a tutto il personale del corpo, a riconoscerli alcuni poliziotti del reparto Sicurezza urbana, a cui sono noti come abituali consumatori di stupefacenti.

Sempre grazie ai video delle telecamere di "Città Sicura" è stato possibile individuare le targhe di alcune delle auto danneggiate. Altri due proprietari hanno così sporto denuncia. Almeno altri tre veicoli, però, sono stati sicuramente presi di mira dal ragazzo. I proprietari possono rivolgersi alla Polizia locale per denunciare i danni e sporgere anche loro denuncia e chiedere, se ritenuto, i danni. Il ventiduenne è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.