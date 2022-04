"No ai depositi chimici", nuova manifestazione di piazza a Sampierdarena

"No ai depositi chimici". Nuova manifestazione di protesta lanciata a Sampierdarena per la giornata di giovedì 21 aprile in piazza Barabino. Il Municipio Centro Ovest presieduto da Michele Colnaghi, comitati di quartiere, associazioni e cittadini scenderanno in piazza a partire dalle ore 17:30 con un corteo per le vie del quartiere, per ribadire la contrarietà al progetto di spostamento dei depositi chimici da Multedo alla zona portuale su ponte Somalia.

"Il sindaco Bucci continua a non ascoltare il Municipio, la cittadinanza i comitati, le associazioni, i sindacati e tutti coloro che si oppongono in modo compatto alla folle idea di posizionare a Sampierdarena i depositi petrolchimici - sostengono gli organizzatori - per questo motivo scenderemo in piazza facendo sentire la nostra voce, non ci piegheremo perché la nostra salute non è in vendita".

Una manifestazione molto partecipata era andata in scena nel quartiere anche lo scorso 23 dicembre, Municipio e Comitati avevano anche protestato davanti a Tursi in occasione della seduta del consiglio comunale a porte chiuse sul tema, martedì 18 gennaio.